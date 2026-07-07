Конституційний суд Казахстану “обнулив” президентський термін Токаєва

Конституційний суд Казахстану постановив, що президент Касим-Жомарт Токаєв має право балотуватися на новий президентський термін відповідно до нової Конституції, яка набула чинності минулого тижня, передає Reuters.

Рішення суду фактично «обнуляє» попередній відлік президентських термінів. Раніше, після конституційної реформи 2022 року, Токаєв був обмежений одним семирічним терміном, який почався після його переобрання. Тепер суд роз'яснив, що терміни, відпрацьовані за попередньою редакцією Основного закону, не враховуються.

Саме Токаєв звернувся до Конституційного суду із проханням дати офіційне тлумачення. Нову Конституцію в Казахстані підготували та затвердили протягом кількох тижнів цього року, що викликало дискусії щодо політичного майбутнього президента.

Документ зберігає норму про один семирічний президентський термін, однак рішення суду відкриває Токаєву можливість знову брати участь у виборах. Водночас поки що незрозуміло, чи доведеться йому йти на дострокові президентські вибори, чи він завершить нинішній термін до 2029 року.

Нова Конституція також запроваджує посаду віцепрезидента та реформує парламент, перетворюючи його на однопалатний орган. Дострокові парламентські вибори призначені на 23 серпня.

Токаєв очолює Казахстан із 2019 року, коли змінив першого президента країни Нурсултана Назарбаєва. У січні 2022 року після масових заворушень, які забрали сотні життів, він заявив про спробу державного перевороту з боку прихильників Назарбаєва.