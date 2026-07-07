Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ГоловнаСвіт

Конституційний суд Казахстану “обнулив” президентський термін Токаєва

Нова Конституція набула чинності минулого тижня. Таким чином Токаєв зможе знову балотуватися на пост глави держави.

Конституційний суд Казахстану “обнулив” президентський термін Токаєва
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Фото: EPA/UPG

Конституційний суд Казахстану постановив, що президент Касим-Жомарт Токаєв має право балотуватися на новий президентський термін відповідно до нової Конституції, яка набула чинності минулого тижня, передає Reuters

Рішення суду фактично «обнуляє» попередній відлік президентських термінів. Раніше, після конституційної реформи 2022 року, Токаєв був обмежений одним семирічним терміном, який почався після його переобрання. Тепер суд роз'яснив, що терміни, відпрацьовані за попередньою редакцією Основного закону, не враховуються.

Саме Токаєв звернувся до Конституційного суду із проханням дати офіційне тлумачення. Нову Конституцію в Казахстані підготували та затвердили протягом кількох тижнів цього року, що викликало дискусії щодо політичного майбутнього президента.

Документ зберігає норму про один семирічний президентський термін, однак рішення суду відкриває Токаєву можливість знову брати участь у виборах. Водночас поки що незрозуміло, чи доведеться йому йти на дострокові президентські вибори, чи він завершить нинішній термін до 2029 року.

Нова Конституція також запроваджує посаду віцепрезидента та реформує парламент, перетворюючи його на однопалатний орган. Дострокові парламентські вибори призначені на 23 серпня.

Токаєв очолює Казахстан із 2019 року, коли змінив першого президента країни Нурсултана Назарбаєва. У січні 2022 року після масових заворушень, які забрали сотні життів, він заявив про спробу державного перевороту з боку прихильників Назарбаєва.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies