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Казахстан може передати Росії 50 тисяч тонн "гуманітарного" бензину вже влітку, – Reuters

Міненергетики Казахстану заявляє, що не отримувало запитів від РФ на постачання пального як гуманітарної допомоги.

Казахстан може передати Росії 50 тисяч тонн "гуманітарного" бензину вже влітку, – Reuters
Фото: СЗРУ

Казахстан погодився передати Росії близько 50 000 тонн бензину в липні та серпні у форматі “гуманітарної допомоги”, повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела в галузі.

За даними джерел, постачання пального АІ-92 та АІ-95 планується з Павлодарського нафтопереробного заводу та НПЗ “Конденсат”. У літній період, коли попит на пальне традиційно зростає, добове споживання бензину в Росії оцінюється щонайменше у 110 тисяч тонн.

Водночас агенство зазначає, що можливі постачання та розрахунки можуть бути ускладнені через ризики, пов’язані із санкційними обмеженнями, запровадженими через війну Росії проти України.

Міністерство енергетики Казахстану, коментуючи ситуацію, заявило, що не отримувало офіційних запитів від російських державних компаній щодо постачання пального як гуманітарної допомоги.

При цьому не виключається участь заводу “Конденсат”, який переробляє сировину, що постачається російською компанією “Татнафта”.

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