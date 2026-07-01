Федоров: Україна відкриває експорт зброї до країн-партнерів

Новий механізм уперше встановлює єдину процедуру взаємодії між державою, виробниками та іноземними партнерами.

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Уряд затвердив перший прозорий механізм експорту українського озброєння та оборонних технологій для держав-партнерів.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Уряд затвердив перший прозорий механізм експорту українського озброєння. Це завдання, яке поставив Президент України, щоб українські виробники отримали зрозумілі правила роботи з міжнародними партнерами, могли масштабувати виробництво, залучати інвестиції та водночас гарантувати першочергове забезпечення потреб Сил оборони України", – зазначає міністр оборони.

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Новий механізм уперше встановлює єдину процедуру взаємодії між державою, виробниками та іноземними партнерами.

Згідно з новими правилами, країни-учасниці ініціативи Drone Deal, з якими Україна має відповідні міжурядові домовленості, зможуть безпосередньо закуповувати українське озброєння, військові технології та співпрацювати з українськими виробниками.

Також запроваджується прозора процедура розгляду заявок на експорт. Документи розглядатимуть упродовж не більше 30 днів. Новий порядок поширюється на передачу озброєння та оборонних технологій вартістю від 15 млн гривень.

Перелік держав-партнерів формуватиме Міністерство закордонних справ України, а список критично важливих товарів, які не підлягають експорту, визначатиме Міністерство оборони спільно з іншими уповноваженими органами.

Окрему увагу приділено захисту українських технологій. Передача продукції здійснюватиметься без відчуження прав інтелектуальної власності.

Реекспорт або передача третім країнам будуть можливі лише за письмовою згодою України. Крім того, якщо продукцію, виготовлену за українськими технологіями, експортуватимуть до третіх держав, 20% її вартості надходитиме до державного бюджету.

Федоров наголошує: незмінним пріоритетом залишаються потреби Сил оборони України.

Експорт дозволятиметься лише за умови повного виконання потреб Сил оборони. Якщо держава матиме потребу в певному виді озброєння, дозвіл на його експорт може бути не наданий. Водночас виробники зможуть виконувати експортні контракти, якщо одночасно забезпечуватимуть виконання державного оборонного замовлення.

"Відкриття експорту – це ще один крок до розвитку української оборонної промисловості та зміцнення економіки. Що сильнішими стають українські виробники, то більше сучасних технологій отримують Сили оборони", – наголошує мінстр оборони.

Експорт зброї з України був заборонений від початку повномасштабної війни. Українські виробники могли виробляти продукцію лише для потреб держави, але не могли продавати її за кордон.

Причому деякі компанії мають значно більші спроможності виробництва, ніж є потреба на фронті. Цього року влада України анонсувала “контрольований” експорт озброєння. Це означає, що приватні виробники зможуть продавати зброю лише в ті країни, з якими домовилися на урядовому рівні. Зеленський пояснював, що для України діють ті самі правила: вона не може просто взяти й домовитися з іноземним виробником зброї, спершу угоду має схвалити влада тієї країни.