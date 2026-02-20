На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
ГоловнаЕкономікаДержава

Оборонний експорт України у 2026 році може сягнути кількох мільярдів доларів

Пріоритет в експорті планують надавати державам, які є найсильнішими союзниками Києва у війні. 

Оборонний експорт України у 2026 році може сягнути кількох мільярдів доларів
Ілюстративне фото
Фото: Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість»

Україна цього року може експортувати військових товарів і послуг на кілька мільярдів доларів після видачі перших дозволів на іноземні продажі в умовах війни та розглядає можливість запровадження податку на такий експорт.

Про це агентству Reuters розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян.

На початку місяця державна комісія, що видає відповідні ліцензії під час воєнного стану, схвалила більшість із 40 заявок від підприємств оборонної промисловості на експорт матеріальних засобів і послуг.

Після повномасштабного вторгнення Москви у лютому 2022 року Україна припинила експорт озброєнь і значною мірою покладалася на постачання від партнерів для оборони від російських сил. Водночас Київ спрямував значні ресурси на розвиток власної оборонної промисловості, особливо у сферах безпілотників і ракет. 

Говорячи про експортний потенціал цього року, Алоян зазначив, що, з урахуванням готової продукції, запчастин, компонентів і послуг, які можуть бути надані, "це становить кілька мільярдів доларів". За його словами, загальний потенціал значно вищий, ніж довоєнні обсяги експорту.

Однак він применшив значення розмов про негайний експортний бум для виробників та розробників зброї. Чиновник сказав, що власні військові потреби України мають бути на першому місці, оскільки російські війська просуваються на сході країни, а авіаудари завдають ударів по містах і селах, розташованих далеко від лінії фронту.

За словами Алояна, союзники України, зокрема Німеччина, Велика Британія, США, країни Північної Європи, три держави Близького Сходу та щонайменше одна азійська країна, виявляють інтерес до її передових оборонних технологій. Одна з близькосхідних країн, яка має тривалу історію військово-технічного співробітництва з Україною, вивчає можливості у сфері дронів і важкої техніки.

Пріоритет в експорті надаватиметься державам, які є найсильнішими союзниками Києва у війні. Україна також прагне розвивати спільні підприємства та інші форми кооперації з іноземними партнерами, щоб залучати фінансові ресурси, створювати нові ланцюги постачання озброєнь на фронт і отримувати доступ до нових технологій. Це важливіше, ніж простий продаж готової продукції.

Виробники оборонної продукції закликають відновити експорт, попереджаючи про ризик втрати позицій на світовому ринку озброєнь. Деякі вже створили дочірні компанії за кордоном.

Україна також розглядає можливість запровадження податку на оборонний експорт. Хоча остаточного рішення ще немає, Алоян вважає, що це дозволить державі спрямувати отримані доходи на фінансування власних недоукомплектованих військових потреб.

За його словами, серед схвалених заявок немає експорту готової зброї. Більшість спрямована на реімпорт озброєнь в Україну для використання на фронті. Частина пов’язана з обладнанням для українсько-американської програми FrankenSAM, яка створює системи ППО шляхом поєднання радянських комплексів України із західними ракетами.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies