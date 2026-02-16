Рахункова палата перевірить забезпечення ЗСУ озброєнням та технікою. Звіт за результатами перевірки повинні розглянути 11 серпня цього року.

Про це повідомила пресслужба Рахункової палати.

"В умовах повномасштабної війни своєчасне та належне забезпечення Збройних Сил України озброєнням і військовою технікою є одним із ключових чинників обороноздатності держави. Від якості планування та організації закупівель залежить спроможність війська виконувати бойові завдання та забезпечувати належний рівень захисту держави. Рахункова палата розпочала аудит відповідності за темою «Закупівлі та розвиток озброєння і військової техніки", – йдеться у пресрелізі.

Там зауважили, що оборонні закупівлі здійснюються в особливому правовому режимі, нерідко – у стислі строки та за умов обмеженої конкуренції й доступу до інформації.

Тому такі обставини, разом зі значними обсягами бюджетних видатків, можуть підвищити ризики порушень законодавства, неналежного ціноутворення, укладання державних контрактів з порушенням договірної дисципліни, а також виникнення затримок у постачанні критично важливої продукції.

Аудитори перевірять:

дотримання вимог нормативно-правових актів під час планування та здійснення закупівель озброєння і військової техніки;

правомірність застосування окремих процедур закупівель, у тому числі спеціальних та виняткових механізмів, передбачених на період воєнного стану;

відповідність укладених державних контрактів вимогам нормативно-правових актів, а також фактичний стан їх виконання;

стан внутрішнього контролю в Міністерстві оборони України щодо забезпечення дотримання законодавства у сфері оборонних закупівель.

Перевірку роблять державні аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції Рахункової палати.

Відповідальний за аудит – член Рахункової палати Геннадій Пліс. Розгляд звіту за результатами аудиту заплановано на засіданні Рахункової палати 11 серпня 2026 року.