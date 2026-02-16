У чотирьох областях України є знеструмлення через обстріли

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 178 населених пунктів у шести областях.

Під час відключення електроенергії внаслідок російського обстрілу в Харкові, 8 листопада 2025 року.

Станом на ранок 16 лютого унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі на Донеччині, Дніпропетровщині, Черкащині, та Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови.

Про це розповіли у Міненерго.

У більшості регіонів країни вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств – графіки обмеження потужності. Також в окремих регіонах застосовані аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 178 населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Миколаївській та Одеській областях.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній цілодобово.