«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У чотирьох областях України є знеструмлення через обстріли

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 178 населених пунктів у шести областях. 

Під час відключення електроенергії внаслідок російського обстрілу в Харкові, 8 листопада 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 16 лютого унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі на Донеччині, Дніпропетровщині, Черкащині, та Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови.

Про це розповіли у Міненерго

У більшості регіонів країни вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств – графіки обмеження потужності. Також в окремих регіонах застосовані аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 178 населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Миколаївській та Одеській областях. 

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній цілодобово.

  • Нещодавно в Міненерго повідомили, що завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та кращій погоді є позитивна динаміка по світлу, однак залишається високою загроза нових російських обстрілів. 
﻿
