У чотирьох областях України є знеструмлення через обстріли

Станом на ранок 16 лютого унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі на Донеччині, Дніпропетровщині, Черкащині, та Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови.
У більшості регіонів країни вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств – графіки обмеження потужності. Також в окремих регіонах застосовані аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 178 населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Миколаївській та Одеській областях.
Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній цілодобово.
- Нещодавно в Міненерго повідомили, що завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та кращій погоді є позитивна динаміка по світлу, однак залишається високою загроза нових російських обстрілів.