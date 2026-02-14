Під час візиту школи на Київщині для ознайомлення як працюють оновлені їдальня і харчоблок

Уряд передбачив 14,4 млн грн на безкоштовне харчування школярів із вересня, 5 млрд грн – на укриття для шкіл, і ще 1 млрд гривень на підземні садочки.

Про це написала у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко після зустрічі із головами обласних військових адміністрацій.

За її словами, із вересня цього року учні 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні. На цю програму у державному бюджеті закладено 14,4 млн грн. Окремо передбачене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.

"Очікуємо від ОВА та органів місцевого самоврядування налагодження процесів організації гарячих обідів із залученням місцевого бізнесу", – зазначила глава уряду.

Також передбачили 5 млрд грн на укриття для шкіл та 1 млрд грн на підземні садочки, в першу чергу в прифронтових областях.

"Маємо створити безпечні умови офлайн або змішаного навчання українських дітей. ОВА мають контролювати вчасне виконання планів будівництва", – повідомила Свириденко.