Шмигаль: завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та погоді є позитивна динаміка по світлу

Завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та кращій погоді є позитивна динаміка по світлу,однак надалі очікуються морози, і заликається високою загроза нових російських обстрілів.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

"Маємо позитивну динаміку по світлу завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та покращеним погодним умовам. Сьогодні в столиці протягом дня застосовувалися графіки до двох черг. На Київщині діють мінімальні черги", – розповів він. Проте надалі прогнозують похолодання, яке збільшить навантаження на систему, а загроза нових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури залишається високою. Тому всі служби працюють у стані підвищеної готовності.

"Особливий акцент робимо на розвитку розподіленої газової генерації для покриття дефіциту. За добу на Київщині додали ще 9 МВт. Реалізація цих проєктів критично важлива для стійкості енерговузла столиці", – зазначив міністр.

За його словами, сьогодні вдалось домовитися про поставку трьох силових трансформаторів з Німеччини. Ще низка партнерів оголосили про наміри внести додаткові 13 млн євро внесків до Фонду підтримки енергетики.