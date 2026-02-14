FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль: завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та погоді є позитивна динаміка по світлу

Однак загроза нових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури залишається високою.

Шмигаль: завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та погоді є позитивна динаміка по світлу
Засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Фото: телеграм Дениса Шмигаля

Завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та кращій погоді є позитивна динаміка по світлу,однак надалі очікуються морози, і заликається високою загроза нових російських обстрілів. 

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

"Маємо позитивну динаміку по світлу завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та покращеним погодним умовам. Сьогодні в столиці протягом дня застосовувалися графіки до двох черг. На Київщині діють мінімальні черги",  – розповів він. Проте надалі прогнозують похолодання, яке збільшить навантаження на систему, а загроза нових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури залишається високою. Тому всі служби працюють у стані підвищеної готовності.

"Особливий акцент робимо на розвитку розподіленої газової генерації для покриття дефіциту. За добу на Київщині додали ще 9 МВт. Реалізація цих проєктів критично важлива для стійкості енерговузла столиці", – зазначив міністр.

За його словами, сьогодні вдалось домовитися про поставку трьох силових трансформаторів з Німеччини. Ще низка партнерів оголосили про наміри внести додаткові 13 млн євро внесків до Фонду підтримки енергетики. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies