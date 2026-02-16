У війську спростили і пришвидшили забезпечення підрозділів засобами РЕБ

У Збройних силах України спростили і пришвидшили забезпечення підрозділів засобами РЕБ.

Про це звітує Міноборони.

"Інформація з різних підрозділів тепер зібрана в одній цифровій системі. Система Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ) у режимі реального часу показує, яке обладнання РЕБ є в наявності, у якому воно стані та чи потребує ремонту. Це дозволяє вибудувати прозорий і зрозумілий шлях засобів радіоелектронної боротьби – від подання заявки до їх фактичного використання у підрозділі", – розповіли у відомстві і кажуть, що завдяки цьому військові частини зможуть значно швидше отримувати засоби РЕБ.

За даними Міноборони для військових це:

Менше бюрократії. Підрозділ може швидко подати заявку з урахуванням своїх реальних потреб – без зайвих кроків і дублювання.

Прозорий рух майна. У системі видно, на якому етапі перебуває постачання – від запиту до надходження у частину.

Контроль стану техніки. Система показує, яке обладнання справне, а яке потребує обслуговування чи ремонту.

Відтепер понад 200 військових частин і органів військового управління зможуть швидше отримувати засоби РЕБ.

У 2026 році планують подальше розгортання у військових частинах робочих місць УЛЗ за напрямком РЕБ. Тобто більше підрозділів зможуть працювати в єдиній цифровій системі та швидше отримувати необхідне обладнання.

Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО. Її розгорнули Міністерство оборони разом із Командуваннями Сил оборони.

Вона дає змогу в реальному часі бачити наявні ресурси, відстежувати їх рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.