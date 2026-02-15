FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
ГоловнаЕкономікаДержава

Укренерго розповіло про графіки відключень світла у понеділок

Ситуація в енергосистемі залишається напруженою і може змінюватися залежно від стану мережі.

Укренерго розповіло про графіки відключень світла у понеділок
відключення світла у Києві
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 16 лютого, у більшості областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. 

Про це повідомила Укренерго.

Також запроваджують графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною повернення до обмежень стали наслідки останніх російських ракетно-дронових атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, пояснила компанія. Наразі енергетики продовжують відновлювальні роботи.

В Укренерго зауважили, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою і може змінюватися залежно від стану мережі. Актуальний розклад відключень за конкретними адресами споживачі можуть дізнатися на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Українців також закликають ощадливо використовувати електроенергію в години, коли світло з’являється за графіком, щоб зменшити навантаження на систему.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies