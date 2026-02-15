Укренерго розповіло про графіки відключень світла у понеділок

Ситуація в енергосистемі залишається напруженою і може змінюватися залежно від стану мережі.

У понеділок, 16 лютого, у більшості областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомила Укренерго.

Також запроваджують графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною повернення до обмежень стали наслідки останніх російських ракетно-дронових атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, пояснила компанія. Наразі енергетики продовжують відновлювальні роботи.

В Укренерго зауважили, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою і може змінюватися залежно від стану мережі. Актуальний розклад відключень за конкретними адресами споживачі можуть дізнатися на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Українців також закликають ощадливо використовувати електроенергію в години, коли світло з’являється за графіком, щоб зменшити навантаження на систему.