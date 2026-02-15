FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Києві без тепла ще залишається майже пів тисячі будинків

Комунальники вже відновили подачу теплоносія у 2100 будинків (із 2600, які були без опалення). 

У Києві без тепла ще залишається майже пів тисячі будинків
Роботи на теплотрасі в Києві
Фото: Леся Падалка

У Києві без тепла ще залишається близько 500 будинків через російські обстріли інфраструктури міста 12 лютого. 

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, комунальники вже відновили подачу теплоносія у 2100 будинків (із 2600, які були без опалення). 

«Міські служби продовжують працювати 24/7, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки». – додав міський голова.

  • 15 лютого зранку Кличко повідомляв, що у ще 1100 київських будинків вдалося повернути теплопостачання після атаки РФ 12 лютого.
