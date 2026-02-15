У Києві без тепла ще залишається майже пів тисячі будинків

У Києві без тепла ще залишається близько 500 будинків через російські обстріли інфраструктури міста 12 лютого.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.
За його словами, комунальники вже відновили подачу теплоносія у 2100 будинків (із 2600, які були без опалення).
«Міські служби продовжують працювати 24/7, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки». – додав міський голова.
- 15 лютого зранку Кличко повідомляв, що у ще 1100 київських будинків вдалося повернути теплопостачання після атаки РФ 12 лютого.