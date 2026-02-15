У Києві без тепла ще залишається майже пів тисячі будинків

Комунальники вже відновили подачу теплоносія у 2100 будинків (із 2600, які були без опалення).

Роботи на теплотрасі в Києві

У Києві без тепла ще залишається близько 500 будинків через російські обстріли інфраструктури міста 12 лютого.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, комунальники вже відновили подачу теплоносія у 2100 будинків (із 2600, які були без опалення).

«Міські служби продовжують працювати 24/7, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки». – додав міський голова.