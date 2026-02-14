У мережі інцидент встигли прив'язати до діяльності територіальних центрів комплектування.

Пресслужба патрульної поліції Києва оприлюднила офіційну інформацію щодо інциденту зі смертю затриманого у столиці, відео якого активно поширюється в інтернеті.

Подія сталася ще 8 лютого близько 1 години ночі. Правоохоронців викликали через порушення групою чоловіків громадського порядку - вони ігнорували вимоги комендантської години, розпивали спиртні нарої на дитячому майданчику та заважали відпочивати мешканцям найближчих будинків.

Один із зловмисників почав погрожувати поліцейським. З метою припинення правопорушення до нього було застосовано силу. Проте в процесі затримання чоловіку стало зле.

Патрульні зняли з нього кайданки і надали невідкладну допомогу, водночас викликавши бригаду медиків. Але попри реанімаційні заходи врятувати чоловіка не вдалося.

У Державному бюро розслідувань внесли до реєстру підозру у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу. Обставини справи з'ясовуються, експертиза показала смерть від хвороби серця.

Всупереч коментарям деяких авторів у соцмережах, інцидент ніяк не пов'язаний із діяльністю ТЦК.