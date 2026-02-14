Кличко: у Києві опалення відновили у 400 будинках

У 400 будинків Києва повернули опалення. Комунальники працюють над відновленням теплопостачання в інші багатоповерхівки.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
"Комунальники працюють, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки, які опинилися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого. Тоді, нагадаю, без опалення опинилися 2600 житлових будинків", – ідеться у повідомленні.
- Унаслідок атаки РФ 12 лютого в Києві без опалення опинилися ще 2600 багатоповерхівок – на додачу до тих 1100, які не опалювалися після попередніх ударів.