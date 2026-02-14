У Києві чоловік помер під час затримання на дитячому майданчику

У Києві в ніч на 8 лютого під час затримання на дитячому майданчику помер чоловік. За попередніми даними судово-медичної експертизи, причиною смерті стала хвороба серця.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

"8 лютого, близько 1-ї години ночі, на спецлінію 112 надійшло повідомлення про адміністративне правопорушення. Зі слів заявника, невідомі особи розпивали алкогольні напої на дитячому майданчику, нецензурно висловлювалися, заважали відпочивати та порушували вимоги комендантської години", – йдеться у повідомленні Патрульної поліції

Після прибуття на місце інспектори виявили компанію, яка, за даними поліції, поводилася агресивно та порушувала громадський порядок. Один із чоловіків нібито погрожував патрульним і не реагував на їхні зауваження.

З метою припинення правопорушення правоохоронці застосували до нього фізичну силу та кайданки відповідно до статей 44 і 45 Закону України "Про Національну поліцію".

Згодом чоловікові раптово стало зле – він почав втрачати свідомість. Поліцейські зняли кайданки, поклали його у стабільне бокове положення, викликали бригаду екстреної медичної допомоги та надавали домедичну допомогу до прибуття медиків. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося.

"З метою всебічного й неупередженого з’ясування обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група та працівники моніторингу. Про подію повідомлені Державне бюро розслідувань, внесені відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) ККУ", – додали у поліції.

Наразі всі обставини події встановлюються. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер через хворобу серця.