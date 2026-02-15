Кличко: у Києві ще в 1100 будинків повернули теплопостачання

Комунальники продовжують відновлювати теплопостачання в інші багатоповерхівки.

У ще 1100 київських будинків вдалося повернути теплопостачання після атаки РФ 12 лютого.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"Протягом останньої доби відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках. Тобто, тепло повернули вже в 1500 будинків із тих що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого (2600 будинків)", – ідеться у повідомленні.

Комунальники працюють, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки.