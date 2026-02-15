Росіяни атакували КАБами селище Зарічне на Запоріжжі, постраждали дві жінки

Пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, виникла пожежа.

Російські війська вдарили керованими авіабомбами по селищу Зарічне Запорізького району. Через атаку дві жінки отримали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни керованими авіабомбами ударили по Зарічному. Поранені 69-річна та 52-річна жінки", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Також унаслідок ворожої атаки пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, виникла пожежа.

Як повідомлялося, впродовж доби російські окупанти завдали 658 ударів по Запорізькій області.