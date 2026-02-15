Російські окупанти завдали 658 ударів по Запорізькій області, є жертви

Надійшло 37 повідомлень про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах одна людина загинула, семеро поранені. Загалом, упродовж доби окупанти завдали 658 ударів по 33 населених пунктах Запорізької області.

