Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти завдали 658 ударів по Запорізькій області, є жертви

Унаслідок ворожих ударів по Запоріжжі та Пологівському району одна людина загинула, семеро поранені.

Російські окупанти завдали 658 ударів по Запорізькій області, є жертви
наслідки російського обстрілу по Запоріжжю
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах одна людина загинула, семеро поранені. Загалом, упродовж доби окупанти завдали 658 ударів по 33 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 28 авіаційних ударів по Веселянці, Юльївці, Трудовому, Самійлівці, Лісному, Оріхову, Залізничному, Воскресенці, Воздвижівці, Білогір’ю, Верхній Терсі, Гіркому, Преображенці.

Фото: Запорізька ОВА

351 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Комишуваху, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Рибне, Добропілля, Прилуки. 

5 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Рибне.  

Фото: Запорізька ОВА

274 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному,  Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Варварівці,  Зеленому, Рибному, Добропіллю, Прилуках. 

Фото: Запорізька ОВА

Надійшло 37 повідомлень про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури.

﻿
