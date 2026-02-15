Російські окупанти завдали 658 ударів по Запорізькій області, є жертви

Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах одна людина загинула, семеро поранені. Загалом, упродовж доби окупанти завдали 658 ударів по 33 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 28 авіаційних ударів по Веселянці, Юльївці, Трудовому, Самійлівці, Лісному, Оріхову, Залізничному, Воскресенці, Воздвижівці, Білогір’ю, Верхній Терсі, Гіркому, Преображенці.
351 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Комишуваху, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Рибне, Добропілля, Прилуки.
5 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Рибне.
274 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Рибному, Добропіллю, Прилуках.
Надійшло 37 повідомлень про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури.