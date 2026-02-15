Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські військові знову атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини

Унаслідок обстрілів загинули 2 людини, ще 5 зазнали поранень.

Російські військові знову атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини
Наслідки удару росіян по Херсонській ТЕЦ
Фото: Нафтогаз

Упродовж минулої доби росіяни атакували понад 20 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів 2 людини загинули, ще 5 – поранені.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Софіївка, Дар'ївка, Інгулець, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Дудчани, Качкарівка, Новокаїри, Тягинка, Червоний Маяк, Високе, Гаврилівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.Також окупанти понівечили газогін та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 – дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей. 

﻿
