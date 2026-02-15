Сили ППО знешкодили 55 із 83 ворожих безпілотників

РФ уночі атакувала Україну 83 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 55 безпілотників. Повітряна атака триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 15 лютого (з 18:30 14 лютого) противник атакував 83 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерове, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 50 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 55 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака ворожих БпЛА триває, Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару. Дотримуйтесь правил безпеки.