Росіяни атакували лікарню на Сумщині

Російські окупанти атакували медзаклад на Сумщині, унаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Ворог атакував безпілотником медичну інфраструктуру у Ковпаківському районі Сумської громади. Вдруге за тиждень росіяни прицільно б’ють по закладах охорони здоров’я", – ідеться у повідомленні.
Попередньо, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження. Триває обстеження території, усі наслідки уточнюються.
- Упродовж минулої доби російські війська здійснили майже 20 обстрілів по 11 населених пунктах у дев’яти територіальних громадах Сумської області.