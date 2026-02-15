Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Росіяни атакували лікарню на Сумщині

Це вже друга атака росіян по медзакладах за тиждень.

Росіяни атакували лікарню на Сумщині
Фото: debaty.sumy.ua

Російські окупанти атакували медзаклад на Сумщині, унаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження. 

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог атакував безпілотником медичну інфраструктуру у Ковпаківському районі Сумської громади. Вдруге за тиждень росіяни прицільно б’ють по закладах охорони здоров’я", – ідеться у повідомленні.

Попередньо, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження. Триває обстеження території, усі наслідки уточнюються.

﻿
