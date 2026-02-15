Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала цивільні об'єкти на Сумщині, є руйнування

Пошкодження зафіксували у трьох громадах.

РФ атакувала цивільні об'єкти на Сумщині, є руйнування
Фото: З відкритих джерел

Упродовж минулої доби російські війська здійснили майже 20 обстрілів по 11 населених пунктах у дев’яти територіальних громадах Сумської області.

Про це повідомляє в Сумська ОВА.

До медичного закладу звернулася 56-річна жінка з Миропільської громади, яка постраждала ще 6 лютого внаслідок атаки ворожого безпілотника.

Найбільше обстрілів минулої доби зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Під ударами опинилися Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Шосткинська, Середино-Будська, Есманьська, Шалигинська та Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотні літальні апарати та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок обстрілів у Великописарівській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлову будівлю.

У Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок.

Також за добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції та громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано двох людей.

﻿
