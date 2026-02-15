Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Росіяни поранили двох цивільних у Слов'янській громаді Донеччини

Пошкоджені понад 20 приватних будинків та авто.

наслідки атаки РФ по Слов'янську
Фото: Вадим Лях

Увечері 14 лютого російська армія атакувала Слов'янську громаду на Донеччині. Унаслідок обстрілів поранено жінку та підлітка.

Про це повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

"Вчора ввечері, біля 22:00, наша громада вчергове зазнала ворожого обстрілу БПЛА "Герань-2", дві одиниці. Влучання у районі приватної забудови у Словʼянську та селищі Билбасівка. Двоє людей отримали поранення: жінка та її 15-річний син. Їм надана необхідна медична допомога", – ідеться у повідомленні.

Також пошкоджені щонайменше 24 приватних будинки та автівки.

