Увечері 14 лютого російська армія атакувала Слов'янську громаду на Донеччині. Унаслідок обстрілів поранено жінку та підлітка.

Про це повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

"Вчора ввечері, біля 22:00, наша громада вчергове зазнала ворожого обстрілу БПЛА "Герань-2", дві одиниці. Влучання у районі приватної забудови у Словʼянську та селищі Билбасівка. Двоє людей отримали поранення: жінка та її 15-річний син. Їм надана необхідна медична допомога", – ідеться у повідомленні.

Також пошкоджені щонайменше 24 приватних будинки та автівки.