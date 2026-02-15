Партизани "АТЕШ" знищили електровоз та порушили логістику військ РФ на Сумському напрямку

Партизани вивели з ладу електровоз ВЛ80, що забезпечував військову логістику РФ

Агент партизанського руху "АТЕШ" здійснив диверсію на залізничному вузлі в місті Орел (РФ).

Про це повідомляє партизаниський рух "АТЕШ" у Телеграмі.

За інформацією партизанів, було підпалено та виведено з ладу критично важливе обладнання магістрального вантажного електровоза ВЛ80.

ВЛ80 вважається однією з ключових моделей важких вантажних локомотивів на російських залізницях. Ці електровози використовуються для транспортування багатотонних складів, зокрема військових ешелонів із технікою, боєприпасами та паливом.

Відомо, що електровоз активно залучалася до перекидання ресурсів із тилових регіонів РФ до прикордонних зон, зокрема для посилення угруповання військ на Сумському напрямку.

"Цей електровоз більше не поїде. Логістичний ланцюжок поставок ворога отримав черговий удар. Поки вони шукатимуть заміну тягача, снаряди та техніка не доїдуть до фронту вчасно", — зазначили в "АТЕШ".

Залізнична логістика відіграє ключову роль у забезпеченні військових операцій. Порушення роботи навіть окремих елементів інфраструктури може впливати на темпи постачання, особливо в умовах інтенсивних бойових дій.