За цей тиждень РФ застосувала по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них балістичні. Під час Мюнхенської безпекової конференції Україна домовилася з партнерами про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Кожного дня триває відновлення в наших містах та громадах після російських ударів. Лише за цей тиждень лютого вони випустили по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них балістичні. Сьогодні під ударом ворога була Одещина, Донеччина, Запоріжжя та Сумщина", – ідеться у повідомленні.

Президент наголошує, головною ціллю ударів РФ залишається енергетика. Росіяни навмисно комбінують удари так, щоб знищити українську генерацію, підстанції, мережу.

"Багато ударів було по житловій інфраструктурі. Значну частину ракет наші воїни збивають, але, на жаль, не всі. Тому в захисті життя не може бути пауз", – додає Президент.

"У Мюнхені ми домовилися з лідерами Берлінського формату про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого. Я вдячний партнерам за готовність допомагати, і ми розраховуємо, що всі постачання надійдуть оперативно. ППО потрібне Україні на кожен день, щоб позбавити Росію важелів терору. Дякую всім, хто допомагає", – додає глава держави.