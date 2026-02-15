Щороку 18–20 лютого українці в різних країнах світу розвішують на деревах паперових ангелів у пам’ять про загиблих за свободу України.

До річниці трагічних подій Революції Гідності 20 лютого в Києві та по всьому світі у межах ініціативи "Ангели пам’яті" відбудеться низка пам’ятних вшанувань, які спільно реалізують Національний музей Революції Гідності, Державна агенція промоції культури України та Мистецька агенція "Територія А".

Про це Lb.ua повідомили організатори заходу.

Зазначається, що виготовлення паперових ангелів, вшанування на місцях розстрілів і вечірня мистецька програма покликані нагадати про ціну свободи й зберегти живу пам’ять про Героїв.

Так, 20 лютого об 11:30 у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться центральна подія тихої акції "Ангели пам’яті", започаткованої у 2014 році Анжелікою Рудницькою.

“Акція «Ангели пам’яті» перетворилася із невеликої київської ініціативи на масштабну народну акцію шани і любові по всьому світу. Нині вже важко відслідкувати всі місця проведення акції, яка залишилася тихою (бо відбувається без гасел і лозунгів, лише з молитвами, свічками і ангелами), але стала всесвітньою перекличкою своїх від Австралії до Бразилії, від Норвегії до ПАР. Це до сліз зворушливо і радісно. Для мене кожен ангел – цінний, він не лише символ загиблих за Україну, а й знак небайдужості та гідності тих, хто попри всі складності творить нову омріяну Україну. Ми обʼєднані памʼяттю і вірою у Перемогу. Щиро дякую всім, хто приєднався до нас. Вічна пам’ять Героям…”, — поділилася своїми думками ініціаторка вшанування Анжеліка Рудницька.

Щороку 18–20 лютого українці в різних країнах світу розвішують на деревах паперових ангелів у пам’ять про загиблих за свободу України. Акція відбувається без гучних промов - у тиші, з молитвами та свічками.

У 2026 році до ініціативи долучаться громади в Україні та за кордоном, зокрема у Великобританії, Німеччині, Казахстані.

Долучитися до заходу і вшанувати пам’ять загиблих може кожен - достатньо виготовити паперового ангела та розмістити його у пам’ятному місці свого міста.

Також 20 лютого о 17:00 на Майдані у підніжжя Монументу Незалежності України відбудеться мистецька програма пам’яті «Територія Гідності», присвячена загиблим за свободу України.

"Комеморативна програма до Дня Героїв Небесної Сотні – від виготовлення символічних ангелів до вшанування на місцях розстрілів і вечірньої програми-реквієму – є тим простором спільної пам’яті й шани, який Музей Майдану спільно з давніми і надійними партнерами постійно розширює і який допомагає усвідомлювати глибше ціну свободи. Сьогодні, в умовах повномасштабної війни, ця пам’ять набуває особливого змісту: подвиг Героїв Небесної Сотні та звитяга мирних протестувальників-майданівців продовжується у стійкості захисників і захисниць України, у нашій щоденній боротьбі за право бути вільними. Через символи, ритуали й мистецтво ми зберігаємо пам’ять про тих, хто віддав життя за гідність, і передаємо її далі – як моральний обов’язок, як джерело сили й як нагадування, що свободу завжди маємо захищати" – вважає Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

Участь у події візьмуть поети, музиканти, громадські діячі та військові. Серед учасників — народний артист України, актор і громадський діяч Євген Нищук, поет і військовослужбовець Павло Коробчук, музикант і лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко, поет і військовослужбовець Сергій Пантюк, журналістка і поетеса Любов Базів, поетеса й культурна менеджерка Тетяна Череп-Пероганич, кобзар і заслужений артист України Едуард Драч, гурт «Фортес» (проєкт «Культурні Сили»), поет і військовослужбовець Дмитро Лазуткін, поетеса Тетяна Власова, режисер Сергій Смальчук, письменниця й поетеса, мати Героїв Світлана Поваляєва, музикант і лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк, гурт «Стодивниця», а також хор Академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України.

Ведуча вечора — співачка, громадська діячка та культурна менеджерка Анжеліка Рудницька.