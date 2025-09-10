Справи Майдану: керівникам ФСБ та МВС РФ оголосили про підозри у злочинах проти учасників Революції Гідності

Бортніков і Колокольцев здійснювали коригування плану силових дій нейтралізації акцій протестів під час Революції Гідності.

Офіс генпрокурора спільно з ДБР повідомили про підозру директору ФСБ Олександру Бортнікову та міністру внутрішніх справ РФ Володимиру Колокольцеву та їхнім підлеглим у пособництві українським правоохоронцям під час силового придушення протестів у Києві у листопаді 2013 – лютому 2014 року.

Бортніков разом із Колокольцевим через своїх підлеглих сприяли перевищенню службових повноважень, застосуванню надмірної сили, спецзасобів та зброї, що призвело до вбивств і поранень учасників акцій Революції Гідності в України.

За їхньою домовленістю з тодішнім керівництвом СБУ та МВС до України прибували групи співробітників ФСБ та МВС РФ, які брали участь у плануванні силових дій, рекомендували залучити додаткові підрозділи "Беркуту" та внутрішніх військ.

Зокрема, росіяни особисто відвідували центральні райони Києва, зокрема Майдан Незалежності, оцінювали обстановку на місці та надалі здійснювали коригування плану силових дій — Оперативного задуму нейтралізації акцій протестів у спосіб силового розгону мітингувальників.

За їхніми рекомендаціями в обумовленому місці в Києві був облаштований запасний командний пункт для керування операціями з протидії акціям протестів.

Також росіяни забезпечували постачання в Україну російських гранат. "Так з росії були незаконно поставлені ручні газові гранати "Дрейф-2"; світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручні димові гранати російського виробництва.

"У січні — лютому 2014 року ці засоби незаконно застосовували проти мітингувальників. План розгону під виглядом антитерористичної операції було реалізовано 18–19 лютого 2014 року, внаслідок чого загинули 13 людей і понад 250 отримали поранення", — ідеться у повідомленні.

Після Революції Гідності російські Колокольцев і Бортніков переховували причетних українських силовиків, надавали їм паспорти та посади в РФ.