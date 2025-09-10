Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
​Кримські цілі
​Кримські цілі
ГоловнаСуспільствоВійна

Справи Майдану: керівникам ФСБ та МВС РФ оголосили про підозри у злочинах проти учасників Революції Гідності

Бортніков і Колокольцев здійснювали коригування плану силових дій нейтралізації акцій протестів під час Революції Гідності.

Справи Майдану: керівникам ФСБ та МВС РФ оголосили про підозри у злочинах проти учасників Революції Гідності
Фото: Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора спільно з ДБР повідомили про підозру директору ФСБ Олександру Бортнікову та міністру внутрішніх справ РФ Володимиру Колокольцеву та їхнім підлеглим у пособництві українським правоохоронцям під час силового придушення протестів у Києві у листопаді 2013 – лютому 2014 року.

Бортніков разом із Колокольцевим через своїх підлеглих сприяли перевищенню службових повноважень, застосуванню надмірної сили, спецзасобів та зброї, що призвело до вбивств і поранень учасників акцій Революції Гідності в України.

За їхньою домовленістю з тодішнім керівництвом СБУ та МВС до України прибували групи співробітників ФСБ та МВС РФ, які брали участь у плануванні силових дій, рекомендували залучити додаткові підрозділи "Беркуту" та внутрішніх військ. 

Зокрема, росіяни особисто відвідували центральні райони Києва, зокрема Майдан Незалежності, оцінювали обстановку на місці та надалі здійснювали коригування плану силових дій — Оперативного задуму нейтралізації акцій протестів у спосіб силового розгону мітингувальників.

За їхніми  рекомендаціями в обумовленому місці в Києві був облаштований  запасний командний пункт для керування операціями з протидії акціям протестів.

Також росіяни забезпечували постачання в Україну російських гранат. "Так з росії були незаконно поставлені ручні газові гранати "Дрейф-2"; світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручні димові гранати російського виробництва.

"У січні — лютому 2014 року ці засоби незаконно застосовували проти мітингувальників. План розгону під виглядом антитерористичної операції було реалізовано 18–19 лютого 2014 року, внаслідок чого загинули 13 людей і понад 250 отримали поранення", — ідеться у повідомленні.

Після Революції Гідності російські Колокольцев і Бортніков переховували причетних українських силовиків, надавали їм паспорти та посади в РФ.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies