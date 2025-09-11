Головне за ніч та ранок четверга, 11 вересня: атака БпЛА на Суми, 205 штурмів ворога, Александр Стубб у Києві

Нічна повітряна атака, 205 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, ураження російського військового судна у Чорному морі.

Собор у Сумах після атаки дрона 11 вересня 2025-го

До Києва прибув президент Фінляндії Александр Стубб.

Стубб говоритиме сьогодні з президентом Володимиром Зеленським про безпекові проєкти, євроінтеграцію, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для України. Також у розмові лідерів йтиметься про посилення тиску на Росію, яка наразі почала відверто погрожувати Фінляндії, а також санкції та важливість стійкого миру.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 205 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Котлине, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 890 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1091890 військових.

У Зарічному районі Сум під російською атакою із застосуванням ударних безпілотників опинилася цивільна інфраструктура.

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, основні руйнування припали не на житловий сектор. Виконувач обов'язків мера міста Артем Кобзар додав, що два вибухи, які пролунали вночі, були спричинені влучаннями у навчальний заклад.

Вранці ДСНС уточнила наслідки удару. "11 вересня близько першої ночі ворожі БпЛА вдарили по території одного з навчальних закладів Сум. Значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі закладу, в одній із яких виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння. Місце влучання обстежено", – йдеться у повідомленні.

Ворожий безпілотник також влучив у собор в центрі Сум – символ міста.

Уночі Сили ППО збили 62 російських безпілотники із 66.

Зафіксовано влучання чотирьох ударних безпілотників на 3 локаціях.

ГУР атакувало дроном російський корабель MPSV0 у Чорному морі.

"Влучного удару майстри ГУР МО України завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля. Внаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна, корабель виведено з ладу на дороговартісний ремонт", – повідомили в ГУР.

Корабель коштує близько $60 млн, загалом Росія мала таких чотири.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас від імені усіх 27 країн-членів Євросоюзу оприлюднила заяву щодо порушення Росією повітряного простору Польщі під час атаки безпілотників.

Дії агресора названо "безвідповідальним вчинком, який становить значну ескалацію". ЄС засуджує атаку на Польщу та стверджує, що це "лише посилює рішучість допомагати Україні оборонятися та рухатися до справедливого й тривалого миру".

Євросоюз обіцяє "збільшити ціну війни для Москви" шляхом подальшого посилення санкцій проти Росії та її союзників.

Польща через атаку російських безпілотників скликала Радбез ООН.

Засідання присвятять загрозам війни в усьому світі.

