За добу на фронті відбулося 205 бойових зіткнень, - Генштаб

Ворог завдав двох ракетних та 69 авіаційних ударів.

Розпочалася 1 296 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосував 44 ракети і скинув 120 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5965 дронів-камікадзе та здійснено 4578 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 91 - із реактивних систем залпового вогню.Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області; Залізничне, Оріхів Запорізької області.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано сім бойових зіткнень. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 32 керовані авіабомби та здійснив 204 артилерійські обстріли, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове.

На Сіверському напрямку противник 20 разів атакував позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки й Дронівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та у напрямку Берестка, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Котлине, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав на позиції наших захисників в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку противник двічі проводив наступальні дії в бік Плавнів та Степногірська, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки загарбників у бік Антонівки та Садового. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійську систему та район зосередження особового складу.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, дві бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 343 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 27 крилатих ракет, 49 одиниць автомобільної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів.