ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1091890 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1091890 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1091890 (+890) осіб / persons
  • танків – 11176 (+4) од
  • бойових броньованих машин – 23264 (+2) од
  • артилерійських систем – 32628 (+22) од
  • РСЗВ – 1483 (+0) од
  • засоби ППО – 1217 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58194 (+343)
  • крилаті ракети – 3718 (+27)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61339 (+49)
  • спеціальна техніка – 3964 (+0). 

Дані уточнюються. 
﻿
