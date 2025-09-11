Росія вже втратила в Україні близько 1091890 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1091890 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1091890 (+890) осіб / persons

танків – 11176 (+4) од

бойових броньованих машин – 23264 (+2) од

артилерійських систем – 32628 (+22) од

РСЗВ – 1483 (+0) од

засоби ППО – 1217 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58194 (+343)

крилаті ракети – 3718 (+27)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 61339 (+49)

спеціальна техніка – 3964 (+0).

Дані уточнюються.