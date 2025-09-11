Головне за четвер, 11 вересня: понад 140 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку, зняття американських санкцій з "Белавиа"

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 вересня відбулося 141 бойове зіткнення.

Найбільша кількість боєзіткнень з початку доби (32) - на Покровському напрямку. На Лиманському та Новопавлівському напрямках відбулось по 24 боєзіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 вересня – в новині.

11 вересня близько 13.30 на Запорізькому напрямку загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Боровик.

За інформацією військових, трагедія сталася під час виконання бойового завдання на літаку Су-27.

Причини і обставини загибелі майора з’ясовують.

Сьогодні, 11 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Президент повідомив, що сьогодні сторони говорили предметно з багатьох напрямів. Приділили багато уваги тому нападу, який учора росіяни здійснили проти Польщі.

“Все вказує на те, що запуск російських дронів на територію Польщі через території України та Білорусі був продуманим і точно не є випадковістю. Росія, на жаль, має можливості продовжувати й розширювати свою агресію. Потрібні сильні кроки, і не тільки від Європи, сильний тиск, які реально обмежать потенціал російської войовничості”, – заявив Зеленський.

Він подякував Фінляндії за підтримку всієї санкційної роботи.

Подробиці – в новині.

Міністри закордонних справ Люблінського трикутника оприлюднили спільну заяву щодо дронів у Польщі.

Дипломати закликали партнерів якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України.

Докладніше – в новині.

У Мінську відбулася зустріч між самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком та заступником спецпредставника президента США Кіта Келлога — Джоном Коулом і того ж дня влада республіки звільнила 52 політичних в’язнів, пише «Эхо Кавказа».

Литовський президент Литви Гітанас Науседа заявив, що політв’язні прибули до Литви, серед них — шестеро громадян його країни. Білорусь випустила на волю, зокрема, журналіста Радіо Свобода Ігоря Лосіка.

Пресслужба Лукашенка повідомила, що він помилував 14 іноземців, зокрема, громадян Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великобританії.

Заступник спецпредставника США Кіта Келлога Джон Коул заявив про зняття американських санкцій з білоруського авіаперевізника "Белавиа".

Про це він сказав під час візиту до Мінська, передає російськомовне бюро Радіо Свобода.

Коли саме зняли ці обмежувальні санкції – невідомо, але Коул на зустрічі з Лукашенком сказав, що рішення вже чинне. Офіційно про це не оголошували.

Санкції проти білоруського перевізника діяли з 2023-го. Їх приурочили до річниці протестів суспільства проти Лукашенка, який оголосив себе переможець виборів і силою розігнав незгодних.

У 23 областях України відбувся другий етап спецоперації «Джентльмени», повідомляє Офіс Генпрокурора.

Правоохоронці провели 156 обшуків, затримали 36 осіб і повідомили про підозру 38 фігурантам справ. Під час слідчих дій вилучено понад 740 кг канабісу, 15 кг a-PVP, а також продукти з вмістом ТГК.

Знищено понад 15 тисяч кущів коноплі та снотворного маку.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!