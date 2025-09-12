Він приймав заяви про злочини за російським законодавством, відбирав пояснення, проводив дактилоскопіювання затриманих та навіть охороняв «громадський порядок» у школі 1 вересня.

Прокурори Харківської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього поліцейського, який під час окупації Куп’янська добровільно перейшов на бік російських загарбників.

обвинувачений поліцейський

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, зловмисникові інкримінують державну зраду та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у липні 2022 року чоловік обійняв посаду у створеному окупантами «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области». Згодом він став «оперуполномоченным» у відділі «поліції №1» у Куп’янську.

Обвинувачений приймав заяви про злочини за російським законодавством, відбирав пояснення, проводив дактилоскопіювання затриманих та навіть охороняв «громадський порядок» у школі 1 вересня. За службу отримував щомісяця 50 тисяч рублів.

Перед звільненням міста ЗСУ він утік разом з окупантами на територію Росії. Нині перебуває у розшуку, справу розглядатимуть заочно в Основ’янському райсуді Харкова.