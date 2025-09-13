Рятувальники евакуювали трьох людей з прифронтової зони Куп'янщини, серед них дитина

Рятувальники ДСНС провели евакуацію мешканців Кіндрашівської громади Куп'янщини.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

"За допомогою броньованого автомобіля вони вивезли із села Гусинка трьох цивільних, серед яких була дитина", — ідеться у повідомленні.

До евакуаційної операції залучались троє рятувальників, серед них офіцер громади.

Рятувальники вкотре звертаються до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов’язкова евакуація: "збережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні населені пункти!"

На Харківщині працює цілодобова "гаряча лінія" з питань евакуації. Канал зв'язку функціонує при благодійній організації "Координаційний гуманітарний центр".

Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером телефону 0-800-33-92-91.