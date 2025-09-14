Спецпризначенці ГУР знищили російський ЗРК "Бук" вартістю до 50 мільйонів доларів

Спецпризначенці ГУР МО спалили російський ЗРК "Бук" на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили в ГУР МО. "14 вересня 2025 року спецпризначенці ГУР МО України виявили та завдали успішного вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексу 9К317М “Бук-М3” російських загарбників", — ідеться у повідомленні. Успішний удар по ворожій дороговартісній цілі завдали поблизу населеного пункту Олександрівка на тимчасово окупованій території Запорізької області. Вартість російського ЗРК “Бук-М3” становить від 40 до 50 мільйонів доларів.