Спецпризначенці ГУР знищили російський ЗРК "Бук" вартістю до 50 мільйонів доларів

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
ГоловнаСуспільствоВійна

Спецпризначенці ГУР знищили російський ЗРК "Бук" вартістю до 50 мільйонів доларів

Українські розвідники успішно відпрацювали по ворожій техніці на Запорізькому напрямку.

Спецпризначенці ГУР знищили російський ЗРК "Бук" вартістю до 50 мільйонів доларів
Фото: militaryarms.ru

Спецпризначенці ГУР МО спалили російський ЗРК "Бук" на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили в ГУР МО. "14 вересня 2025 року спецпризначенці ГУР МО України виявили та  завдали успішного вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексу 9К317М “Бук-М3”  російських загарбників", — ідеться у повідомленні.  Успішний удар по ворожій дороговартісній цілі завдали поблизу населеного пункту Олександрівка на тимчасово окупованій території Запорізької області.  Вартість російського ЗРК “Бук-М3” становить від 40 до 50 мільйонів доларів.  
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies