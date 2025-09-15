МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Росіяни вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу після атаки дронів у Чернігівській області

Четверо вогнеборців отримали поранення. 

Російська армія вдарила по рятувальниках, які гасили пожежу на об'єкті критичної інфраструктури в Ніжинському районі Чернігівської області. Пожежа була спричинена ударом дрона. 

4 рятувальників поранені в Чернігівській області
Фото: ДСНС України в Telegram
4 рятувальників поранені в Чернігівській області

Внаслідок повторного удару поранень отримали четверо рятувальників, їх госпіталізували. Про це повідомили в ДСНС України

"росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині", – йдеться у повідомленні. 

Росіяни завдали повторного удару по рятувальниках
Фото: ДСНС України в Telegram
Росіяни завдали повторного удару по рятувальниках

Фото: ДСНС України в Telegram
