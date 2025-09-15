Російська армія вдарила по рятувальниках, які гасили пожежу на об'єкті критичної інфраструктури в Ніжинському районі Чернігівської області. Пожежа була спричинена ударом дрона.
Внаслідок повторного удару поранень отримали четверо рятувальників, їх госпіталізували. Про це повідомили в ДСНС України.
"росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині", – йдеться у повідомленні.