Російська армія вдарила по рятувальниках, які гасили пожежу на об'єкті критичної інфраструктури в Ніжинському районі Чернігівської області. Пожежа була спричинена ударом дрона.

Фото: ДСНС України в Telegram 4 рятувальників поранені в Чернігівській області

Внаслідок повторного удару поранень отримали четверо рятувальників, їх госпіталізували. Про це повідомили в ДСНС України.

"росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України в Telegram Росіяни завдали повторного удару по рятувальниках