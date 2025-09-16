Суспільне: Сирський звільнив з посад двох командувачів корпусів Сил оборони

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСуспільствоВійна

Суспільне: Сирський звільнив з посад двох командувачів корпусів Сил оборони

Йдеться про командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу - Максима Кітугіна.

Суспільне: Сирський звільнив з посад двох командувачів корпусів Сил оборони
Олександр Сирський
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ України Олександр Сирський вирішив звільнити з посад двох командувачів корпусів Сил оборони, повідомили Суспільному  у Генштабі.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

"Такі кадрові рішення Головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами. Наслідками неефективного керівництва у смугах відповідальності стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Йдеться про командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу - Максима Кітугіна.

Уточнюється, що офіцери продовжать службу на інших посадах.

За даними "Української правди", 17-й корпус, який очолював Сіленко, стоїть у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні, що розташоване на березі Дніпра.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies