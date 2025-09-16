Суспільне: Сирський звільнив з посад двох командувачів корпусів Сил оборони

Йдеться про командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу - Максима Кітугіна.

Головнокомандувач ЗСУ України Олександр Сирський вирішив звільнити з посад двох командувачів корпусів Сил оборони, повідомили Суспільному у Генштабі.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

"Такі кадрові рішення Головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами. Наслідками неефективного керівництва у смугах відповідальності стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Йдеться про командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу - Максима Кітугіна.

Уточнюється, що офіцери продовжать службу на інших посадах.

За даними "Української правди", 17-й корпус, який очолював Сіленко, стоїть у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні, що розташоване на березі Дніпра.