Суспільне: Сирський звільнив з посад двох командувачів корпусів Сил оборони

Головнокомандувач ЗСУ України Олександр Сирський вирішив звільнити з посад двох командувачів корпусів Сил оборони, повідомили Суспільному у Генштабі.
Про це повідомляє кореспондент Суспільного.
"Такі кадрові рішення Головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами. Наслідками неефективного керівництва у смугах відповідальності стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Йдеться про командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу - Максима Кітугіна.
Уточнюється, що офіцери продовжать службу на інших посадах.
За даними "Української правди", 17-й корпус, який очолював Сіленко, стоїть у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам'янське та частину села Плавні, що розташоване на березі Дніпра.