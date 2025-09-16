​Свириденко про реєстр збитків: невдовзі відкриють нові категорії в Дії

Також очікують, що у грудні у Гаазі відбудеться підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела онлайн-зустріч із керівництвом Реєстру збитків.

За словами глави уряду, говорили про те, як зробити механізм компенсацій реальним інструментом виплат для українців, які втратили житло, бізнес чи майно через російську агресію.

Свириденко повідомила, що у найближчі тижні хочуть відкрити ще кілька нових категорій заяв у «Дії», а до кінця року — категорії для бізнесу та державного сектору.

«Водночас під час зустрічі зійшлися на тому, що для ефективної роботи системи потрібен окремий міжнародний компенсаційний фонд. Його наповнення може відбуватися як за рахунок заморожених російських активів, так і від частини доходів від експорту російської нафти й газу»,- додала прем’єрка.

Свиридено також повідомила, що у грудні у Гаазі під час дипломатичної конференції очікують на підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України.

«Це відкриє шлях до запуску реального механізму виплат постраждалим. Разом із партнерами активно працюємо над тим, щоб до практичної реалізації механізму долучалися нові держави-учасниці», - додала очільниця уряду.