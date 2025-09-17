Зеленський: щороку війна коштує Україні близько 120 мільярдів доларів

Президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із Президенткою Європарламенту Робертою Мецолою окреслив основні складові гарантій безпеки України.

За його словами, першим і головним елементом є українська армія. Вже узгоджено потреби у техніці та озброєнні для захисту у небі, на морі та на суші. Партнери України розуміють масштаб запитів та готові надавати допомогу.

Другим елементом Зеленський назвав силу та чисельність Збройних сил України, які потребують значного фінансування. Президент наголосив, що фінансова підтримка союзників має ключове значення.

Третім важливим напрямком є гарантії, подібні до статті 5 Статуту НАТО, які Україна обговорює зі США.

Крім того, Зеленський підкреслив важливість санкцій у разі повторної агресії Росії та відбудови України за рахунок заморожених російських активів.

Президент також навів економічні розрахунки: щороку війна коштує близько 120 мільярдів доларів. Половину цієї суми покриває український бюджет, ще 60 мільярдів мають забезпечити міжнародні партнери.

"План А – завершити війну. План Б – забезпечити фінансування", – наголосив Зеленський.