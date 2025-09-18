У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
У Львові викрили підполковника Міноборони на корупційній схемі з відстрочкою від мобілізації

За $12 тисяч мав підготувати всі необхідні документи, а ще за $4,5 тисячі зняв з обліку в ТЦК й оформив фіктивну відстрочку.

За $12 тисяч мав підготувати всі необхідні документи, а ще за $4,5 тисячі зняв з обліку в ТЦК й оформив фіктивну відстрочку.
затримання підполковника Міноборони

Правоохоронці задокументували корупційну схему, у якій фігурує підполковник юстиції Міністерства оборони України. 

За інформацією Офісу генпрокурора, військовослужбовець отримав хабар за незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон.

Слідство встановило, що офіцер отримав від посередника 12 тисяч доларів. За ці гроші він мав надати чоловікові необхідні документи й усунути можливі перешкоди для виїзду за кордон.

Крім того, за окрему винагороду (понад 4,5 тисяч доларів) зловмисник зняв «клієнта» з ТЦК, а також оформив фіктивну відстрочку від мобілізації. Підставою нібито стало «піклування про родичку з інвалідністю», що мало дозволити військовозобов’язаному легально виїхати до ЄС.

Правоохоронці задокументували два епізоди отримання хабаря: спершу 4,5 тисяч доларів, а потім — 12 тисяч. Після отримання другого «траншу» підполковника затримали.

Наразі йому готують підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Також прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу і відсторонення офіцера від виконання службових обов’язків.
