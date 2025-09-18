У Львові викрили підполковника Міноборони на корупційній схемі з відстрочкою від мобілізації

За $12 тисяч мав підготувати всі необхідні документи, а ще за $4,5 тисячі зняв з обліку в ТЦК й оформив фіктивну відстрочку.

Правоохоронці задокументували корупційну схему, у якій фігурує підполковник юстиції Міністерства оборони України.

За інформацією Офісу генпрокурора, військовослужбовець отримав хабар за незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон.

Слідство встановило, що офіцер отримав від посередника 12 тисяч доларів. За ці гроші він мав надати чоловікові необхідні документи й усунути можливі перешкоди для виїзду за кордон.

Крім того, за окрему винагороду (понад 4,5 тисяч доларів) зловмисник зняв «клієнта» з ТЦК, а також оформив фіктивну відстрочку від мобілізації. Підставою нібито стало «піклування про родичку з інвалідністю», що мало дозволити військовозобов’язаному легально виїхати до ЄС.

Правоохоронці задокументували два епізоди отримання хабаря: спершу 4,5 тисяч доларів, а потім — 12 тисяч. Після отримання другого «траншу» підполковника затримали.

Наразі йому готують підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Також прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу і відсторонення офіцера від виконання службових обов’язків.