Спротив: на ТОТ Херсонщини російські військові розстріляли трьох цивільних

Окупанти намагаються приховати вбивство цивільних російськими військовими на ТОТ

російські військові
Фото: ЦНС

На ТОТ Херсонщини росіяни намагаються приховати звірства своїх бойовиків щодо цивільних. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, у одному з сіл Херсонщини російські бойовики розстріляли трьох місцевих мешканців. У спротиві зазначають, що у них є документи, що підтверджують звірства росіян.

"Хоча виконавців затримали і начебто розпочали розслідування, окупаційна адміністрація намагається приховати справу. Через це є реальний ризик, що винні уникнуть відповідальності", — зазначають у спротиві.
