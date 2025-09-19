Спротив: на ТОТ Херсонщини російські військові розстріляли трьох цивільних

На ТОТ Херсонщини росіяни намагаються приховати звірства своїх бойовиків щодо цивільних.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС, у одному з сіл Херсонщини російські бойовики розстріляли трьох місцевих мешканців. У спротиві зазначають, що у них є документи, що підтверджують звірства росіян.
"Хоча виконавців затримали і начебто розпочали розслідування, окупаційна адміністрація намагається приховати справу. Через це є реальний ризик, що винні уникнуть відповідальності", — зазначають у спротиві.
- На Донеччині прокурори задокументували факт цинічного вбивства окупантами жителя селища Торське пораненого чоловіка, який впав на землю, росіяни добили прицільним вогнем.