Розвідка: Кремль не здатен вийти з війни проти України без кризи

РФ опинилася у "пастці військової ренти".

Розвідка: Кремль не здатен вийти з війни проти України без кризи
Фото: СЗРУ

Війна проти України докорінно змінила економічну модель Росії. За три роки мілітаризації оборонні витрати зросли майже до 8 % ВВП, а військово-промисловий комплекс став головним драйвером попиту.

Про це розповідають у Службі зовнішньої розвідки України.

Мілітаризація економіки дозволила Кремлю підтримати зростання у стратегічних секторах, але водночас зруйнувало баланс: приватний бізнес та цивільні галузі опинилися на узбіччі.

Повернення до мирної економіки без різкого падіння виявляється неможливим. Після завершення війни скорочення оборонних витрат призведе до масових звільнень у ВПК і кризового становища регіонів, де зосереджені оборонні підприємства. Додатковий тиск на ринок праці створить демобілізація сотень тисяч контрактників.

Фінансова ситуація також погіршується: у першій половині 2025 року доходи федерального бюджету знизилися майже на 17 % через падіння надходжень від нафти й газу, які продаються зі значним дисконтом. Міністерство фінансів намагається компенсувати втрати підвищенням податків та новими зборами, проте це лише посилює тиск на бізнес.

Санкції та обмеження імпорту технологій призводять до деградації цивільного виробництва — підприємства змушені випускати дешевші й менш конкурентні товари. У перспективі це позбавляє росію шансів повернутися на глобальні ринки високотехнологічної продукції.

Таким чином, країна опинилася у "пастці військової ренти": кремль не може різко зменшити витрати на війну, але й продовжувати їх фінансування стає дедалі складніше. Економічна криза виглядає неминучою, а вихід із неї потребуватиме тривалої та болісної перебудови.
