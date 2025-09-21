Армія РФ атакувала дві громади Миколаївщини, поранена цивільна

Російські війська минулої доби атакували дронами Куцурубську та Очаківську громади на Миколаївщині, поранень зазнала жінка.

Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вчора ворог 19 разів атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. Внаслідок одного з обстрілів у с. Дмитрівка поранено 68-річну жінку, її госпіталізовано", — ідеться у повідомленні.

На ранок стан постраждалої стабільний, середньої тяжкості.

Також пошкоджено приватний будинок.