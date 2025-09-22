На Херсонщині через агресію РФ поранені люди

Упродовж доби російські війська атакували 39 населених пунктів Херсонської області. Через агресію ворога дві людини дістали поранення.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Інгулець, Суханове, Широка Балка, Софіївка, Берислав, Білозерка, Золота Балка, Томарине, Дудчани, Садове, Станіслав, Олександрівка, Надіївка, Милове, Понятівка, Микільське, Чайкине, Придніпровське, Антонівка, Кізомис, Дослідне, Берегове, Благовіщенське, Новорайськ, Монастирське, Нововоронцовка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Зеленівка, Козацьке, Костирка, Львове, Михайлівка, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Саблуківка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 19 приватних будинків.

Також окупанти понівечили господарські споруди, приватні гараж та автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 3 "Shahed-131/136".