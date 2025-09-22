Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Війна

На Херсонщині через агресію РФ поранені люди

Ворог обстріляв 39  населених пунктів області. 

На Херсонщині через агресію РФ поранені люди
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот відео Херсонської МВА

Упродовж доби російські війська атакували 39 населених пунктів Херсонської області. Через агресію ворога дві людини дістали поранення.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Інгулець, Суханове, Широка Балка, Софіївка, Берислав, Білозерка, Золота Балка, Томарине, Дудчани, Садове, Станіслав, Олександрівка, Надіївка, Милове, Понятівка, Микільське, Чайкине, Придніпровське, Антонівка, Кізомис, Дослідне, Берегове, Благовіщенське, Новорайськ, Монастирське, Нововоронцовка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Зеленівка, Козацьке, Костирка, Львове, Михайлівка, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Саблуківка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 19 приватних будинків.

Також окупанти понівечили господарські споруди, приватні гараж та автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 3 "Shahed-131/136".

  • На Херсонщині поблизу села Одрадокам'янка 19 вересня близько 7:00 на вибуховому пристрої підірвався чоловік. Він загинув.
