Головне за понеділок, 22 вересня: понад 140 ворожих штурмів, ситуація на Дніпропетровщині, невідомі дрони над аеропортами Європи

Бойові дії на Донеччині, 143 бойових зіткнення, ворожі обстріли, просування на Добропільському напрямку. Яким запам’ятається 1307-й день повномасштабної війни.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила про заплановані зустрічі президента США в ООН, передає “Радіо Свобода”.

Зокрема завтра, 23 вересня, Дональд Трамп планує провести зустрічі, з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем та лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу.

Найбільший аеропорт Данії в Копенгагені був закритий для зльоту та посадки, позаяк у цьому районі було помічено 2-3 великі дрони. Часовий горизонт наразі невідомий, йдеться в заяві поліції.

Згідно з публікацією FlightRadar, щонайменше 15 рейсів було перенаправлено до інших аеропортів.

Телеграм-канали пишуть, що дрони помічені над аеропортами Осло і Стокгольма.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 вересня відбулося 143 бойових зіткнення, третина з яких (44) - на Покровському напрямку.

Активні бойові дії тривали і на Новопавлівському напрямку.

Сили оборони продовжують просування на Добропільському напрямку.

За минулу добу захисники відновили контроль над 1,3 квадратними км, провели пошук і знищення окупантів на території 2,1 кв. км у Покровському районі. На окремих напрямках просування штурмових підрозділів становить від 200 м до 2,5 км, повідомив головком Олександр Сирський.

"Загалом за час операції, станом на 00.00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 км², 180,8 км² – зачищено від ДРГ противника", – сказав Сирський.

Сім населених пунктів звільнили, дев'ять зачистили від диверсантів.

Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов своєю чергою повідомив, що ударна робота Збройних сил України на Добропільському напрямку призводить до руйнування логістики російських військ та втрати ними позицій.

22 вересня Міноборони Росії оприлюднило повідомлення про захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині. В ОСУВ "Дніпро" інформацію спростовують, пише "Суспільне".

Речник Оперативного об’єднання Сил оборони "Дніпро" Олексій Бєльський пояснив, що російські війська застосовують тактику інфільтрації невеликих груп по 1–2 військових. Ці підрозділи проникають на територію населених пунктів, маскуються в захисних пончо та костюмах, знімають пропагандистські відео та передають їх у російські медіаресурси, після чого МО РФ повідомляє про "перемогу".

Станом на 22 вересня 2025 року російські війська окупували на Дніпропетровщині п’ять сіл: Новогеоргіївка, Запорізьке, Січневе (Январське), Маліївка та Вороне. Ще в семи населених пунктах українські захисники утримують позиції, незважаючи на активні дії ворога.

Сьогодні в Шевченківському районному суді Києва оголосили вирок працівникові Управління державної охорони Артему Косову, якого обвинувачували у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера 7 квітня 2024 року.

Суд визнав Косова винним та призначив йому довічне позбавлення волі.

17 вересня, під час судових дебатів, адвокат обвинуваченого Роман Щетніцький зазначив, що трагедія сталася унаслідок збігу обставин, і просив застосувати до Косова ст. 119 ККУ (вбивство через необережність), яка передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі від 3 до 5 років.

Водночас сторона обвинувачення заявила, що провина підозрюваного є повністю доведеною показаннями свідків, експертизами і слідчими експериментами, і просила суд застосувати до обвинуваченого покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Тримаймося!