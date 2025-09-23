Сирський: дієві засоби ППО і дальнього ураження - пріоритет України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україні потрібно більше дієвих засобів ППО, ракет, засобів РЕБ та інших сучасних систем озброєнь.
Про це він сказав у розмові з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці – командувачем Сухопутного командування Об’єднаних Збройних сил НАТО генералом Крістофером Донах’ю.
За словами Сирського, попри кількісну перевагу росіян і високу концентрацію їхнього озброєння на деяких ділянках окупантам «не вдається переломити ситуацію на свою користь».
«Умілі маневрені та контратакувальні дії українських підрозділів зірвали наступальні плани росіян у весняно-літній кампанії. Водночас російський агресор не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах економіки та воєнно-промислового комплексу нашої держави, б’є по житловій забудові, продовжує терор проти цивільного населення. Щоб захистити наших людей, наші підприємства і території, Україні потрібно більше дієвих засобів ППО, ракет, засобів РЕБ та інших сучасних систем озброєнь», - наголосив Сирський.
Він додав що триває робота над продовженням співпраці з американськими партнерами для підтримки спроможностей Сил оборони України.
«Засоби протиповітряної оборони та дальнього ураження - наш головний пріоритет», - підкреслив головком.