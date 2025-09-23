Сирський: дієві засоби ППО і дальнього ураження - пріоритет України

Триває робота над продовженням співпраці з американськими партнерами для підтримки спроможностей Сил оборони.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україні потрібно більше дієвих засобів ППО, ракет, засобів РЕБ та інших сучасних систем озброєнь.

Про це він сказав у розмові з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці – командувачем Сухопутного командування Об’єднаних Збройних сил НАТО генералом Крістофером Донах’ю.

За словами Сирського, попри кількісну перевагу росіян і високу концентрацію їхнього озброєння на деяких ділянках окупантам «не вдається переломити ситуацію на свою користь».

«Умілі маневрені та контратакувальні дії українських підрозділів зірвали наступальні плани росіян у весняно-літній кампанії. Водночас російський агресор не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах економіки та воєнно-промислового комплексу нашої держави, б’є по житловій забудові, продовжує терор проти цивільного населення. Щоб захистити наших людей, наші підприємства і території, Україні потрібно більше дієвих засобів ППО, ракет, засобів РЕБ та інших сучасних систем озброєнь», - наголосив Сирський.

Він додав що триває робота над продовженням співпраці з американськими партнерами для підтримки спроможностей Сил оборони України.

«Засоби протиповітряної оборони та дальнього ураження - наш головний пріоритет», - підкреслив головком.