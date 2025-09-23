Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: дієві засоби ППО і дальнього ураження - пріоритет України

Триває робота над продовженням співпраці з американськими партнерами для підтримки спроможностей Сил оборони.

Сирський: дієві засоби ППО і дальнього ураження - пріоритет України
Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україні потрібно більше дієвих засобів ППО, ракет, засобів РЕБ та інших сучасних систем озброєнь.

Про це він сказав у розмові з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці – командувачем Сухопутного командування Об’єднаних Збройних сил НАТО генералом Крістофером Донах’ю.

За словами Сирського, попри кількісну перевагу росіян і високу концентрацію їхнього озброєння на деяких ділянках окупантам «не вдається переломити ситуацію на свою користь». 

«Умілі маневрені та контратакувальні дії українських підрозділів зірвали наступальні плани росіян у весняно-літній кампанії. Водночас російський агресор не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах економіки та воєнно-промислового комплексу нашої держави, б’є по житловій забудові, продовжує терор проти цивільного населення. Щоб захистити наших людей, наші підприємства і території, Україні потрібно більше дієвих засобів ППО, ракет, засобів РЕБ та інших сучасних систем озброєнь», - наголосив Сирський.

Він додав що триває робота над продовженням співпраці з американськими партнерами для підтримки спроможностей Сил оборони України.

«Засоби протиповітряної оборони та дальнього ураження - наш головний пріоритет», - підкреслив головком.
