Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Сумщини, є поранені

Російські окупанти атакували прифронтові громади Сумщини. Дві жінки постраждали.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Близько години тому у Ворожбянській громаді ворожий дрон влучив в автівку з людьми. Попередньо постраждала жінка, їй надають медичну допомогу", — ідеться у повідомленні.
Також внаслідок іншої атаки поранення отримала цивільна мешканка Великописарівської громади. Медики надають їй необхідну допомогу.
"Закликаю жителів Сумщини, особливо прикордонних громад, бути максимально уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", — наголошує Григоров.
- На Сумщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинув 1 цивільних і 3 отримали поранення.