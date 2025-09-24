Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Сумщини, є поранені

Ворожбянська та Великописарівська громади опинилися під російськими обстрілами.

Російські окупанти атакували прифронтові громади Сумщини. Дві жінки постраждали.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Близько години тому у Ворожбянській громаді ворожий дрон влучив в автівку з людьми. Попередньо постраждала жінка, їй надають медичну допомогу", — ідеться у повідомленні.

Також внаслідок іншої атаки поранення отримала цивільна мешканка Великописарівської громади. Медики надають їй необхідну допомогу.

"Закликаю жителів Сумщини, особливо прикордонних громад, бути максимально уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", — наголошує Григоров.