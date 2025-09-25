У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Війна

Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку росіяни здійснили 30 атак на українські позиції

На Новопавлівському противник 13 разів атакував поблизу населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка.

Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку росіяни здійснили 30 атак на українські позиції
Робота РЕАБАТРу 23-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.
Фото: Оксана Чорна

Станом на 16.00 25 вересня зафіксували 80 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів із території РФ страждають прикордонні населені пункти, зокрема Заріччя, Бучки, Зоря, Блешня Чернігівської області;  Старикове, Нововасилівка, Кружок, Малушине Сумської області. 

П’ять атак ворога відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще один бій триває. Також противник завдав шість авіаударів, скинув 15 КАБів, здійснив 110 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників в районі Вовчанська та Довгенького, одне бойове зіткнення триває. 

На Куп’янському на даний час наступальних дій ворога не зафіксували. 

На Лиманському російська армія атакувала 13 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в напрямку Дружелюбівки, Ставок. Сили оборони успішно зупинили п’ять спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському ворог намагався прорватися у бік Дронівки, атаку відбили.

На Краматорському противник чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі Ступочок та Олександро-Шультиного, один бій триває.

На Торецькому загарбник вісім разів намагався йти вперед у районах Плещіївки, Клебан-Бику, Яблунівки та Полтавки, три боєзіткнення досі тривають. 

На Покровському окупанти здійснили 30 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія.  Сили оборони стримують натиск противника та вже відбили 28 атак. 

На Новопавлівському противник 13 разів атакував поблизу населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка. На даний час чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Залізничному.

На Оріхівському захисники відбили три атаки противника в районах Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському ворожа авіація завдала авіаударів по Козацькому та Херсону, наступальних дій агресор не проводив.
