Ворог атакував дронами Суми. Пошкоджено підприємство і житловий сектор

За даними МВА, минулося без жертв. 

Ворог атакував дронами Суми. Пошкоджено підприємство і житловий сектор
Фото: Wikimedia

Сьогодні, 25 вересня, Росія знову атакувала безпілотниками Суми.  

Загалом було чотири вибухи. За інформацією міської військової адміністрації, минулось без жертв.

“Два з них (дронів. – Ред.) влучили по території приватного підприємства. Один – по житловому сектору, де попередньо вибито 27 вікон. Ще один приліт стався поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради”, – розповів в.о. мера Сум Артем Кобзар. 
