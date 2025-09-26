Сили спецоперацій знищили "Іскандери" 448-ої ракетної бригади РФ на Курщині

Ворожі "Іскандери" приховували в ангарах на території колишньої птахофабрики у Курській області.

Сили спеціальних операцій знищили "Іскандери" 448-ої ракетної бригади РФ, які росіяни намагалися приховати в ангарах на території птахофабрики на Курщині.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"9 серпня 2025 року підрозділами Сил спеціальних операцій ЗС України було завдано ударів по ангарах, які використовували окупанти з 448-ої ракетної бригади імені С. П. Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер" на території колишньої птахофабрики у Курській області рф", — ідеться у повідомленні.

У результаті філігранної роботи Сили спецоперацій ЗСУ знищили:

5 транспортно-заряджальних машин типу 9Т250;

1 пускову установку ОТРК "Іскандер";

уражений ЗРПК "Панцир-С1", що прикривав об’єкт;

зруйновані склади та автомобільна техніка.

Сили оборони України продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій з метою припинення агресії РФ проти України.