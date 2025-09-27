Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворожі обстріли Чернігівщини: пошкоджено енергетичні об’єкти, поранено цивільного

У Новгород-Сіверському районі постраждав 32-річний цивільний.

Ворожі обстріли Чернігівщини: пошкоджено енергетичні об’єкти, поранено цивільного
Фото: В'ячеслав Чаус

Протягом минулої доби російські війська здійснили 36 обстрілів по території Чернігівської області. Під ударом опинилися 21 населений пункт.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У Чернігівському районі ворог знову атакував об’єкти енергетичної інфраструктури. В обласному центрі тривають відновлювальні роботи. Також під обстріл потрапило сільськогосподарське підприємство, де виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

У Новгород-Сіверському районі ворожий FPV-дрон влучив у подвір’я місцевого жителя. 32-річний чоловік отримав поранення та перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

У Корюківському районі внаслідок атаки безпілотника було пошкоджене домогосподарство та згорів сарай.

Обласна влада та служби екстреного реагування продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілів та наданням допомоги постраждалим.
