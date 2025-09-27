Ворожі обстріли Чернігівщини: пошкоджено енергетичні об’єкти, поранено цивільного

Протягом минулої доби російські війська здійснили 36 обстрілів по території Чернігівської області. Під ударом опинилися 21 населений пункт.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У Чернігівському районі ворог знову атакував об’єкти енергетичної інфраструктури. В обласному центрі тривають відновлювальні роботи. Також під обстріл потрапило сільськогосподарське підприємство, де виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

У Новгород-Сіверському районі ворожий FPV-дрон влучив у подвір’я місцевого жителя. 32-річний чоловік отримав поранення та перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

У Корюківському районі внаслідок атаки безпілотника було пошкоджене домогосподарство та згорів сарай.

Обласна влада та служби екстреного реагування продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілів та наданням допомоги постраждалим.