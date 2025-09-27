Головне за суботу, 27 вересня: обстріли Чернігівщини, 145 ворожих штурмів

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 вересня відбулося 145 боїв.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 40 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне.

Контрольований експорт українського озброєння буде до кінця воєнного стану. Україна продаватиме лише ту зброю, яка є в надлишку і якою повністю забезпечені Збройні Сили.

За кошти від експорту зброї виготовлятимуть те озброєння, яке в дефіциті. Про це на пресконференції 27 вересня повідомив президент Володимир Зеленський.

“Там, де ми можемо виготовляти більше, а українській армії не потрібно більше, то цей залишок ми можемо експортувати. Мати відповідну кількість країн, мати цей список, мати гроші від цього експорту, і гроші вже витрачати на дефіцитний дрон: і далекобійні, і перехоплювачі”, – сказав президент.

“Що стосується напрямків: Європа – представництво, представництво в США і Близький Схід. Є домовленість з Африканським континентом. Є пропозиція кількох африканських країн. Скажу чесно, ми вже і обрали країну”, – повідомив Володимир Зеленський.

Президент також розповів, що під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом обговорив симетричні відповіді на російські удари по енергетиці.

Він не вдавався в деталі, але зазначив, що на зустрічі йшлося про економічні складнощі Росії та деякі українські плани. А також про те, що росіяни мають отримувати відповідь на удари по Україні.

“Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії”, – сказав він.

Росія посилює агресивні дії на Чернігівщині, зокрема в прикордонній Семенівській громаді, повідомила Держприкордонслужба.

Окупанти використовують заборонену міжнародним гуманітарним правом тактику «подвійних ударів», унаслідок чого отримують поранення українські рятувальники. За останні дні зафіксовані численні атаки.

Унаслідок атак пошкоджені житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури, енергетичні мережі, транспортна інфраструктура та заклади культури. Тисячі абонентів у Чернігові та Ніжині залишалися без електропостачання й водопостачання, зупинявся громадський транспорт.

Прикордонники наголошують: ворог цілеспрямовано б’є по цивільних та інфраструктурі, тому рівень загрози для прикордонних громад залишається високим.

Ударні дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" біля населеного пункту Конар Цивільського округу Чувашії (950–1000 км від державного кордону України), пише "Мілітарний".

Робота підприємства тимчасово призупинена.

Станцію атакують не вперше. Ця станція є частиною нафтопроводу "Куйбишев—Тихорецьк", який використовується для транспортування нафти до порту Новоросійськ.

Президент Криворізької федерації самбо та віцепрезидент Національної федерації самбо Євген Понирко був убитий 26 вересня близько 20:00 біля власного будинку, вірогідно, з трофейної зброї, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на місцеве видання "Свої. Кривий Ріг".

"Його вбили, коли той підійшов до свого будинку. Попередньо, кілерів було двоє, їх розшукують. За даними з власних джерел, на місці знайшли 30 гільз російського виробництва, у Понирка влучили 15 куль. Автомат міг бути трофейним", – йдеться в повідомленні. За даними видання, стрілок випустив у Понирка увесь магазин автомата, щонайменше 15 куль влучили у нього.

У Росії знайшли повішеним депутата від "Єдиної Росії", директора будівельної компанії «Кубаньспецбуд» Віталія Капустіна. Очевидці кажуть, що у нього були зв'язані руки.

Місцева влада Краснодарського краю інформацію про смерть чиновника не коментувала.

Суд у Дамаску видав ордер на арешт колишнього лідера Сирії Башара Асада за звинуваченнями, пов'язаними з інцидентами в Дараа 2011 року.

Видав ордер слідчий суддя в Дамаску Тауфік аль-Алі. Він розповів, що ордер на арешт містить звинувачення у навмисному вбивстві, катуваннях, що призвели до смерті, та позбавленні волі.

Судове рішення відкриває шлях для поширення ордера через Інтерпол та ведення справи на міжнародному рівні.

